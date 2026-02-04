«Alla Juventus devi lottare per vincere, come in tutte le grandi squadre e società. Quindi, se all’inizio senti dichiarare che l’obiettivo è la Champions, non va bene. Adesso è giusto dirlo, perché i bianconeri vengono da annate difficili e quindi devono ricostruire un po’. Però l’obiettivo deve essere quello di lottare fino all’ultima giornata per vincere il campionato e la Champions, anche se la vittoria dipende da moltissime cose e alla fine vince solo una squadra. Il quarto posto quest’anno ci può stare, perché il club viene da disastri passati che hanno compromesso un po’ tutto. Come al Milan: è fuori dalla Champions ed è giusto che Allegri parli del quarto posto, ma l’anno prossimo il Milan o lotta per lo scudetto oppure non è più il Milan».

«È una delle partite che psicologicamente potrebbero essere considerate favorevoli, perché l’Inter ha tutto da perdere e la Juve poco: i nerazzurri sono primi in classifica e hanno un organico più forte, quindi per loro sarà doveroso vincere. È un ruolo che la Juventus conosce benissimo, perché per tanto tempo è stata davanti a tutti. Ecco, la Juventus in quella partita sarà dalla parte dell’inseguitrice: non è positivo perché vuol dire che sei indietro, però puoi giocare a mille, perché se perdi lo fai contro la capolista».