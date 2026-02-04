Grazie alla vittoria per 3-0 contro il Bologna, il Milan ha raggiunto quota 50 punti in campionato e si è riportato a -5 dall'Inter capolista.
Milan secondo a -5 dall’Inter, Ravezzani: “Sono in malafede quelli che non…”
Il punto di vista di Ravezzani sulla stagione del Milan di Allegri: "L'anno scorso finito ottavo, e il mercato..."
Fabio Ravezzani, intervenuto su Twitter, ha commentato così il rendimento dei rossoneri, lanciando anche un commento a chi non riconosce i meriti a Massimiliano Allegri:
"Il Milan stagione 24/25 è arrivato ottavo. Poi sul mercato ha chiuso con utile di 84 milioni. Leao e Pulisic finora hanno disputato il 30% di gare in meno di un anno fa e spesso a scartamento ridotto. Gimenez non c’è mai stato. Chi non riconosce i meriti di Allegri è in malafede"
