Grazie alla vittoria per 3-0 contro il Bologna, il Milan ha raggiunto quota 50 punti in campionato e si è riportato a -5 dall'Inter capolista.

"Il Milan stagione 24/25 è arrivato ottavo. Poi sul mercato ha chiuso con utile di 84 milioni. Leao e Pulisic finora hanno disputato il 30% di gare in meno di un anno fa e spesso a scartamento ridotto. Gimenez non c’è mai stato. Chi non riconosce i meriti di Allegri è in malafede"