È arrivata la sentenza del giudice sportivo rispetto a quanto accaduto a Cremona dove l'Inter ha vinto due a zero, dopo che durante la partita un tifoso aveva lanciato dagli spalti un petardo che è finito nell'area di Audero, portiere della Cremonese. Nella giornata di ieri era arrivato l'arrestoper il 19enne che si è reso responsabile del lancio del petardo. Un tifoso diverso da quello che era stato incolpato inizialmente perché anche lui in possesso di un petardo che gli ha fatto perdere anche parte delle dita di una mano.