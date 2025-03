Poi trovano questi disperati di difensori che ci sono; il numero di difensori c'è, ma le squadre avversarie non trovano nessuno a metà campo. Cioè, io credo che davvero sia una tristezza vedere una società blasonata e una grande squadra come il Milan proprio non essere in campo come si deve. Poi puoi perdere, puoi vincere, ma proprio mi meraviglia Conceicao onestamente. Perché adesso io sento dire di giocatori con lo stesso procuratore, pressioni dalla società per giocare in una certa maniera; tutto quello che vuole, però poi l'allenatore la fa lui la formazione. E lui è un allenatore che è sempre stato quadrato, non ha mai esagerato con mezze punte e attaccanti. Qui invece mi sembra il festival del non capire che equilibrio ha una grande squadra".