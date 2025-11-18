Dure parole del giornalista Gianfranco Teotino su Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale.
Teotino durissimo: "Bastoni? Trascinatore sì, ma conta il calcio e bisogna saper giocare…"
Dure parole del giornalista Gianfranco Teotino su Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale: ecco il suo pensiero
Ecco il suo pensiero a Sky Sport: “Bastoni deve un po’ migliorare nell’1 contro 1. Bisogna essere trascinatori, ma conta il calcio, bisogna anche sapere giocare (sorride, ndr).
Preoccupato dal Bastoni difensore? Quello che costruisce va benissimo, ma lui non è spesso abituato a duellare con altri attaccanti perché all’Inter aggrediscono tanto…”.
