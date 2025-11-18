FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Teotino durissimo: “Bastoni? Trascinatore sì, ma conta il calcio e bisogna saper giocare…”

ultimora

Teotino durissimo: “Bastoni? Trascinatore sì, ma conta il calcio e bisogna saper giocare…”

Teotino durissimo: “Bastoni? Trascinatore sì, ma conta il calcio e bisogna saper giocare…” - immagine 1
Dure parole del giornalista Gianfranco Teotino su Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale: ecco il suo pensiero
Alessandro Cosattini Redattore 

Teotino durissimo: “Bastoni? Trascinatore sì, ma conta il calcio e bisogna saper giocare…”- immagine 2
Getty Images

Dure parole del giornalista Gianfranco Teotino su Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale.

Teotino durissimo: “Bastoni? Trascinatore sì, ma conta il calcio e bisogna saper giocare…”- immagine 3

Ecco il suo pensiero a Sky Sport: “Bastoni deve un po’ migliorare nell’1 contro 1. Bisogna essere trascinatori, ma conta il calcio, bisogna anche sapere giocare (sorride, ndr).

Teotino durissimo: “Bastoni? Trascinatore sì, ma conta il calcio e bisogna saper giocare…”- immagine 4
Getty Images

Preoccupato dal Bastoni difensore? Quello che costruisce va benissimo, ma lui non è spesso abituato a duellare con altri attaccanti perché all’Inter aggrediscono tanto…”.

Leggi anche
Inter, Akanji vola ai Mondiali 2026: 90′ in campo in Kosovo, Svizzera qualificata
Mondiali, Italia ai playoff: ecco le possibili avversarie ufficiali. E l’eventuale...

© RIPRODUZIONE RISERVATA