"Mi metto dalla parte dei tifosi: vedere un campionato così aperto è più emozionante. Ma vedo un'Inter matura, sicura di sé. L'importante è che sia lì davanti alla fine. Dimostra tranquillità e sicurezza in campionato. E poi c'è da vedere come va la Champions". Francesco Toldo , ex portiere di Inter, Fiorentina e della Nazionale, promuove la stagione dei nerazzurri, ora soli in testa alla classifica per la prima volta.

"Gli è montata la passione da quando ha cominciato ad allenare le giovanili dell'Inter. Se passi dal settore giovanile nerazzurro, vuol dire che hai le doti. Per continuare devi avere la passione e il fuoco dentro, perché è un mestiere sì favoloso ma che ti porta via tanto, lontano dalla famiglia". Un pensiero anche alla Fiorentina, altra sua ex, ora in crisi nera. "Mi dispiace tanto, credo che l'unico appiglio sia l'allenatore. Vanoli è arrivato 3-4 giornate, non ha avuto il tempo di cambiare la situazione".