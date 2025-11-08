"Da quel giorno, San Siro sarebbe diventato il suo teatro. Le serpentine che infiammavano la folla, la classe che parlava da sola, la capacità di guidare e ispirare. Mazzola divenne il volto di un’Inter vincente, il simbolo di una squadra che avrebbe scritto pagine immortali nella storia del calcio".

"La maglia nerazzurra gli scivolava addosso come una seconda pelle. In 17 stagioni ha disputato 565 partite e realizzato 158 gol, vincendo 4 Scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Indimenticabile la notte di Vienna, nel 1964, quando due sue reti stesero il Real Madrid e regalarono all’Inter il primo trionfo europeo: un’emozione che vive ancora oggi. Tantissimi auguri a Sandro Mazzola, che compie 83 anni, da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi interisti". È il messaggio di auguri da parte del club nerazzurro all'ex giocatore che oggi compie 83 anni.