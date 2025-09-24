"La settimana scorsa una delegazione AIA si è recata a Roma da Gravina", ha confermato Mario Mazzoleni, fratello del varista Paolo Silvio

"Ad oggi gli arbitri non hanno ancora ricevuto gli stipendi della parte finale del campionato scorso. VAR, non VAR, eccetera. Sicuramente, vi dico per certo, mancano aprile, maggio e giugno sicuramente. Se vi sembra normale, indipendentemente dagli errori tecnici, che aspettino ancora i soldi della passata stagione… A me sembra un problema della Federazione, che condiziona anche il rendimento degli arbitri in campo".

"Inizialmente hanno cercato di minacciare in modo velato la Federazione, come a dire, pagate o non pagate. Allenamenti, trasferte, diritti di immagine, gestione di presenza: sono tanti soldi. La settimana scorsa una delegazione AIA si è recata a Roma da Gravina, avendo la promessa, non so se fantomatica o da circo, di avere più soldi per meno arbitri, una specie di superlega, per farli stare tranquilli"