FC Inter 1908
Clamoroso Mazzoleni: “Ve lo dico per certo, arbitri non vengono pagati da marzo. E Gravina…”

"La settimana scorsa una delegazione AIA si è recata a Roma da Gravina", ha confermato Mario Mazzoleni, fratello del varista Paolo Silvio
Non si placano le polemiche sugli arbitri italiani, dopo parecchie decisioni controverse in questo inizio di campionato, specialmente nei match della quarta giornata.

Ad aggiungere benzina al fuoco arrivano le parole di Mario Mazzoleni, fratello di Paolo Silvio, attuale varista in Serie A, intervenuto negli studi di Sportitalia:

"Ad oggi gli arbitri non hanno ancora ricevuto gli stipendi della parte finale del campionato scorso. VAR, non VAR, eccetera. Sicuramente, vi dico per certo, mancano aprile, maggio e giugno sicuramente. Se vi sembra normale, indipendentemente dagli errori tecnici, che aspettino ancora i soldi della passata stagione… A me sembra un problema della Federazione, che condiziona anche il rendimento degli arbitri in campo".

"Inizialmente hanno cercato di minacciare in modo velato la Federazione, come a dire, pagate o non pagate. Allenamenti, trasferte, diritti di immagine, gestione di presenza: sono tanti soldi. La settimana scorsa una delegazione AIA si è recata a Roma da Gravina, avendo la promessa, non so se fantomatica o da circo, di avere più soldi per meno arbitri, una specie di superlega, per farli stare tranquilli"

