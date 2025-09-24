Non si placano le polemiche sugli arbitri italiani, dopo parecchie decisioni controverse in questo inizio di campionato, specialmente nei match della quarta giornata.
Clamoroso Mazzoleni: “Ve lo dico per certo, arbitri non vengono pagati da marzo. E Gravina…”
Ad aggiungere benzina al fuoco arrivano le parole di Mario Mazzoleni, fratello di Paolo Silvio, attuale varista in Serie A, intervenuto negli studi di Sportitalia:
"Ad oggi gli arbitri non hanno ancora ricevuto gli stipendi della parte finale del campionato scorso. VAR, non VAR, eccetera. Sicuramente, vi dico per certo, mancano aprile, maggio e giugno sicuramente. Se vi sembra normale, indipendentemente dagli errori tecnici, che aspettino ancora i soldi della passata stagione… A me sembra un problema della Federazione, che condiziona anche il rendimento degli arbitri in campo".
"Inizialmente hanno cercato di minacciare in modo velato la Federazione, come a dire, pagate o non pagate. Allenamenti, trasferte, diritti di immagine, gestione di presenza: sono tanti soldi. La settimana scorsa una delegazione AIA si è recata a Roma da Gravina, avendo la promessa, non so se fantomatica o da circo, di avere più soldi per meno arbitri, una specie di superlega, per farli stare tranquilli"
