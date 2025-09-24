Pedullà attacca Trevisani: “Non si infamano i fiorentini per difendere Pioli. Il mercato…”

Ieri Trevisani ha attaccato i tifosi della Fiorentina per le critiche nei confronti di Stefano Pioli: la replica di Pedullà

Matteo Pifferi Redattore 24 settembre - 13:57

Inizio negativo in campionato per la Fiorentina di Stefano Pioli, che ha racimolato solo due punti dopo le prime quattro giornate di campionato. I tifosi viola sono delusi e non sono mancate critiche all'allenatore. Riccardo Trevisani, a Cronache di Spogliatoio, non ha lesinato critiche invece ai sostenitori della Fiorentina:

"Gli unici che capiscano di calcio sono i tifosi della Fiorentina. Bisogna creare uno staff composto da tifosi viola, solo così può vincere qualcosa. Sono più bravi di Italiano, Palladino e Stefano Pioli (ironico ndr). Io non riesco a ragionare con i tifosi della Fiorentina, mi dispiace. Io capisco il discorso sulla lingua italiana, "il calcio è nato a Firenze", Dante e il sentirsi fortissimi, ma adesso basta. Io ho i dati di ascolto delle televisioni: Inter, Milan e Juve le più seguite. Poi Napoli e Roma. Dopodiché Catania, Cagliari, Palermo, poi c'è la Lazio. Dopo 10 squadre la Fiorentina ancora non c'è. Loro vivono l'idea di essere la squadra più interessante del mondo, ma interessa solo a Firenze. Pensano di essere bravissimi, fortissimi, ma non è vero. La Fiorentina è una squadra che negli ultimi anni fa molto di più rispetto agli incassi che ha a disposizione"

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfredo Pedullà ha voluto sostenere, invece, il mercato della Fiorentina, ammettendo di aspettarsi di più da Pioli, a suo giudizio in confusione: "Non facciamo che prendi il mercato e lo scaraventi dalla finestra dicendo cose che non hanno motivo di esistere, parlare dopo è troppo facile. Il vero responsabile della confusione in casa Fiorentina è Pioli, alcuni criticano il mercato, Piccoli e Dzeko sono stati presi per giocare, De Gea è rimasto, Pioli ha scelto questa squadra, voleva un attaccante pesante e ne hanno presi due, sono stati spesi tanti soldi, è troppo facile fare i professori e maestri, attribuendo responsabilità ad altri.

Possiamo dire che Pioli non ha trovato una quadratura su una squadra che ha voluto completamente lui o è colpa di altri? E' stato blindato Kean, è rimasto Dodò, è stato riscattato Gudmundsson, cosa bisognava fare di più? Un allenatore come Pioli deve riprendere il giusto cammino, senza infamare Firenze e i fiorentini, se vuoi difendere l'allenatore non devi infamare una piazza, che sarà particolare, sarà troppo critica ma va rispettata e non infamata, così è troppo facile", la frecciata di Pedullà a chi sostiene Pioli e attacca i tifosi viola.