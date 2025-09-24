Inizia domani in Consiglio comunale a Milano il dibattito sulla delibera relativa alla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. L'aula è convocata come sempre per le 16:30 e la discussione arriva dopo che le commissioni si saranno riunite per cinque volte per studiare il documento.
San Siro, domani il dibattito in Consiglio comunale sulla vendita: ecco cosa filtra
Il clima si preannuncia movimentato, con sette consiglieri della maggioranza di centrosinistra che hanno già preannunciato il loro 'no' alla vendita. Almeno altri due sono ancora indecisi e stanno decidendo in queste ore come votare. Per passare la delibera ha bisogno di 25 voti a favore. In tutto tra centrosinistra e centrodestra i consiglieri comunali sono 48, più il sindaco, Giuseppe Sala, che ha detto che sarà in aula per votare a favore.
Con lui la maggioranza è quindi di 32 consiglieri ma di questi sette hanno già dichiarato il loro voto contrario. Dall'altra parte si attende di capire cosa farà il centrodestra, se parteciperà o no al voto o si asterrà. Il Consiglio comunale è convocato domani e anche lunedì, a oltranza, visto che la delibera deve essere votata entro il 30 settembre, come hanno richiesto le squadre.
(ANSA)
