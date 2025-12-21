Mbappé come CR7, 59 gol in un anno solare col Real Madrid

Un bel modo per festeggiare il 27/o compleanno per il francese, che solo in campionato in questa stagione ha segnato 18 gol. Mbappé ha ammesso che da bambino aveva nella sua cameretta un poster di CR7 e di aver realizzato un sogno firmando per il Real. Ronaldo ha segnato 450 gol in 438 partite in maglia merengue, diventandone il miglior marcatore di tutti i tempi, mentre Mbappé è ora a quota 73 in 83 partite.