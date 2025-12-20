Coppa d’Africa, dal 2028 cambia tutto: “Non più ogni due anni ma…”

Questa modifica fa parte di un più ampio sforzo per ristrutturare il calcio nel continente africano in modo che il suo "calendario sia più armonizzato a livello mondiale". "Nel 2027 andremo in Tanzania, Kenya e Uganda (i tre paesi ospitanti), e la successiva Coppa d'Africa si svolgerà nel 2028", ha spiegato il presidente della CAF, alla vigilia della partita inaugurale dell'edizione 2025 che si svolge in Marocco.