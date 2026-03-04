Scott McTominay si è aggiudicato il premio iliad Goal Of The Month di Febbraio.
Serie A, a McTominay il premio di Goal Of The Month di Febbraio: battuto Zielinski
La rete realizzata dal centrocampista scozzese del Napoli contro il Genoa è risultata la più votata dai tifosi
Il gol messo a segno dal centrocampista del Napoli nel match dello scorso 7 febbraio contro il Genoa è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Calcio Serie A.
La perfetta conclusione da fuori area ha permesso a Scott McTominay di superare nelle votazioni il preciso sinistro di Piotr Zielinski contro la Juventus.
(legaseriea.it)
