Serie A, a McTominay il premio di Goal Of The Month di Febbraio: battuto Zielinski

Serie A, a McTominay il premio di Goal Of The Month di Febbraio: battuto Zielinski - immagine 1
La rete realizzata dal centrocampista scozzese del Napoli contro il Genoa è risultata la più votata dai tifosi
Fabio Alampi 

Scott McTominay si è aggiudicato il premio iliad Goal Of The Month di Febbraio.

Serie A, a McTominay il premio di Goal Of The Month di Febbraio: battuto Zielinski- immagine 2
Il gol messo a segno dal centrocampista del Napoli nel match dello scorso 7 febbraio contro il Genoa è risultato il più votato dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Calcio Serie A.

La perfetta conclusione da fuori area ha permesso a Scott McTominay di superare nelle votazioni il preciso sinistro di Piotr Zielinski contro la Juventus.

