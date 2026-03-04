FC Inter 1908
Player of the Month di febbraio: ecco i 4 candidati proposti dall’Inter

Spazio al consueto appuntamento con il sondaggio social: ai tifosi nerazzurri il compito di scegliere l'MVP
Spazio al consueto appuntamento con il sondaggio social per l'Inter: ai tifosi nerazzurri il compito di scegliere l'MVP del mese di febbraio. Sono 4 i candidati proposti: a contendersi il premio di Player of the Month sono Piotr Zielinski, Pio Esposito, Manuel Akanji e Federico Dimarco.

