Inter-Juventus, sfida totale sul mercato: derby d’Italia per Tonali, Chiesa e Castrovilli

Il derby d’Italia tra Inter e Juventus è pronto a spostarsi dal campo ai tavoli del calciomerato: come sottolinea Tuttosport, sono tanti gli obiettivi in comune dei due club. A cominciare da Sandro Tonali, gioiellino del Brescia: “La sensazione è che il futuro del centrocampista del Brescia sarà ancora in Italia. O meglio: Juventus o Inter. Tanto il dg bianconero Fabio Paratici quanto l’ad nerazzurro Beppe Marotta vogliono mettere le mani sul gioiellino lodato nei giorni scorsi anche da un certo Francesco Totti. La Juventus in queste settimane ha continuato il pressing sul presidente Massimo Cellino e anche sull’avvocato Beppe Bozzo, che è l’agente del talento classe 2000. Tonali non ha ancora scelto, ma come il suo presidente sembra orientato a puntare su un top club italiano. Tanto la Juventus quanto l’Inter hanno intenzione di ingolosire Cellino con un assegno accompagnato da qualche contropartita tecnica“.

CHIESA E CASTROVILLI – “Quella per Tonali sarà soltanto una delle tante sfide di mercato di Juventus e Inter. Tanto i bianconeri quanto i nerazzurri vogliono mettere le mani sui migliori italiani. Tonali è quello più luccicante e raggiungibile, ma Paratici e Marotta sono segnalati sempre attivi anche per i due gioielli della Fiorentina: Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli. Per entrambi, nel caso, ci sarà da accontentare Rocco Commisso“.