Inter, quale futuro per Mertens? Venerato: “Tutto in mano agli avvocati: il Napoli…”

“Per Mertens è tutto in mano agli avvocati. C’è l’accordo ma ora si devono scrivere i contratti. 4 milioni fissi più bonus facilmente raggiungibili. A queste cifre vanno aggiunti due milioni alla firma. Poi ci sono altri bonus più difficilmente raggiungibili legati ai gol, allo scudetto, ai quarti di finale di Champions e così via”.

Intervenuto a Calcionapoli24.it, l’esperto di mercato RAI Ciro Venerato ha commentato così l’ipotesi rinnovo di Dries Mertens. Il belga è stato anche accostato all’Inter, pronta a puntare su di lui nel caso in cui l’ex PSV non trovasse un accordo per il prolungamento di contratto con il Napoli.