La vittoria contro il Bologna ha riavvicinato il Milan all'Inter. Adesso il calendario può giocare un ruolo chiave nella corsa scudetto
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

La vittoria contro il Bologna ha riportato il Milan a cinque lunghezze dall'Inter. In questo momento solo i rossoneri stanno riuscendo a tenere il passo della squadra di Chivu e adesso arriva in soccorso il calendario. Fino al derby i rossoneri giocheranno la metà delle partite rispetto all'Inter che sarà impegnata nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino e nel playoff di Champions League dove affronterà il Bodo Glimt.

Le prossime avversarie dell'Inter saranno Torino in casa, Sassuolo fuori, Juventus in casa, Bodo e Lecce fuori, Bodo e Genoa in casa. Per il Milan Pisa fuori, Como e Parma in casa, Cremonese fuori.

