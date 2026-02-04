La vittoria contro il Bologna ha riportato il Milan a cinque lunghezze dall'Inter. In questo momento solo i rossoneri stanno riuscendo a tenere il passo della squadra di Chivu e adesso arriva in soccorso il calendario. Fino al derby i rossoneri giocheranno la metà delle partite rispetto all'Inter che sarà impegnata nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino e nel playoff di Champions League dove affronterà il Bodo Glimt.