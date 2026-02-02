All’inizio del secondo tempo, con l’Inter sul 2-0, un petardo, scagliato da un tifoso interista, ha stordito il portiere della Cremonese

All’inizio del secondo tempo, con l’Inter sul 2-0, un petardo, scagliato da un tifoso interista nel settore ospiti, ha stordito il portiere della Cremonese Emil Audero. "È crollato a terra e sul momento si è temuto il peggio. Circa tre minuti di stop, poi Audero si è rialzato e ha continuato a giocare con senso di responsabilità".

"È vero che il 3-0 a tavolino per questo genere di brutture è stato abrogato, a meno che il “bombardamento” non sia reiterato e la partita sospesa, ma va ricordato che altri giocatori, in altre epoche, erano rimasti distesi come se fossero stati colpiti da un asteroide e avevano portato a casa il successo d’ufficio", si legge sulla Gazzetta dello Sport.

"All’inizio della ripresa il fattaccio del petardo. A partita ricominciata, c’è stato un altro botto, con sprezzo di quanto successo poco prima e con Chivu furioso a bordo campo. Ci auguriamo che le indagini circoscrivano il fatto a gesto isolato di un folle e che dietro non ci sia una strategia".

(Gazzetta dello Sport)