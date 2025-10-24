FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Ventola: “Inter, il Napoli sarà agguerrito. Grande lavoro di Chivu. Con Inzaghi c’erano…”

ultimora

Ventola: “Inter, il Napoli sarà agguerrito. Grande lavoro di Chivu. Con Inzaghi c’erano…”

Ventola: “Inter, il Napoli sarà agguerrito. Grande lavoro di Chivu. Con Inzaghi c’erano…” - immagine 1
Intervenuto nel corso di Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli, Nicola Ventola ha parlato del big match del Maradona tra Napoli-Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervenuto nel corso di Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli, Nicola Ventola ha parlato del big match del Maradona tra Napoli-Inter.

Ventola: “Inter, il Napoli sarà agguerrito. Grande lavoro di Chivu. Con Inzaghi c’erano…”- immagine 2
Getty Images

“Della partita contro il PSV salvo i primi 30 minuti, l’atteggiamento, la voglia di tirare in porta, poi certo è arrivata questa brutta sconfitta ed è normale che alla supersfida con l’Inter i nerazzurri arriveranno meglio. Conosco molto bene Conte e so che vedremo un Napoli agguerrito".

Ventola: “Inter, il Napoli sarà agguerrito. Grande lavoro di Chivu. Con Inzaghi c’erano…”- immagine 3
Getty Images

"Lobotka è fondamentale e la sua assenza pesa molto, ma quella di Hojlund è molto pesante, manca la sua qualità, l’attacco alla profondità, secondo me lui è mancato tanto al Napoli. Chivu sta facendo un grande lavoro sulla panchina dell’Inter, con Inzaghi c’erano dei titolari fissi e gli altri erano considerati un po' meno, oggi Chivu riesce ad accontentare tutti, il gruppo gira meglio”.

(KissKiss Napoli)

Leggi anche
Bergomi: “Chivu è entrato nella testa dell’Inter! E poi su di lui mi hanno detto...
Caressa: “Inter volerebbe vincendo a Napoli. Esposito? Quei due gol se li sbagliava un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA