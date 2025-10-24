Intervenuto nel corso di Radio Goal, in onda su Kiss Kiss Napoli, Nicola Ventola ha parlato del big match del Maradona tra Napoli-Inter.
Ventola: “Inter, il Napoli sarà agguerrito. Grande lavoro di Chivu. Con Inzaghi c’erano…”
“Della partita contro il PSV salvo i primi 30 minuti, l’atteggiamento, la voglia di tirare in porta, poi certo è arrivata questa brutta sconfitta ed è normale che alla supersfida con l’Inter i nerazzurri arriveranno meglio. Conosco molto bene Conte e so che vedremo un Napoli agguerrito".
"Lobotka è fondamentale e la sua assenza pesa molto, ma quella di Hojlund è molto pesante, manca la sua qualità, l’attacco alla profondità, secondo me lui è mancato tanto al Napoli. Chivu sta facendo un grande lavoro sulla panchina dell’Inter, con Inzaghi c’erano dei titolari fissi e gli altri erano considerati un po' meno, oggi Chivu riesce ad accontentare tutti, il gruppo gira meglio”.
(KissKiss Napoli)
