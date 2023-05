Messi va in Arabia, il PSG non lo autorizza e lo sospende per due settimane

Pugno duro del club francese con l'argentino che non si è presentato all'allenamento del primo maggio: per 15 giorni niente gare, allenamenti e stipendi

Era andato in Arabia Saudita senza il permesso del PSG saltando l'allenamento del primo maggio. Lionel Messi così ha mandato su tutte le furie Nasser Al Khelaifi che ha deciso di sospenderlo per 15 giorni. Secondo quanto scrive RMC Sport, il club francese avrebbe preso la decisione con effetto immediato perché il suo comportamento è stato ritenuto grave.

L'argentino era partito per alcuni impegni legati al suo sponsor. All'inizio si parlava di una multa per lui, ma a quanto pare si è andati oltre. Per due settimane quindi l'attaccante non riceverà stipendio, non potrà né allenarsi e né giocare. "La società francese - si legge - ha avviato questo classico procedimento disciplinare a seguito dell'inadempimento-assenza non autorizzata di un 'dipendente'. Nessun ulteriore commento verrà rilasciato dal club".