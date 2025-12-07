Grandi elogi oggi da quotidiani e opinionisti nei confronti dell'Inter di Cristian Chivu dopo la larga vittoria di ieri sera contro il Como a San Siro. Ecco il commento del direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Ravezzani non ha dubbi: “Giunti a dicembre possiamo dire che l’Inter…”
ultimora
Ravezzani non ha dubbi: “Giunti a dicembre possiamo dire che l’Inter…”
Grandi elogi oggi da quotidiani e opinionisti nei confronti dell'Inter di Cristian Chivu dopo la larga vittoria di ieri sera contro il Como
"Giunti a dicembre, si può dire che l’Inter sia la squadra che sviluppa il gioco più intenso e convincente, che abbia gli attaccanti migliori e un problema sempre più evidente in difesa, soprattutto in porta. Resta favorita per lo scudetto, salvo complicazioni e troppi obiettivi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA