Grandi elogi oggi da quotidiani e opinionisti nei confronti dell'Inter di Cristian Chivu dopo la larga vittoria di ieri sera contro il Como
Marco Astori
Grandi elogi oggi da quotidiani e opinionisti nei confronti dell'Inter di Cristian Chivu dopo la larga vittoria di ieri sera contro il Como a San Siro. Ecco il commento del direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani.

"Giunti a dicembre, si può dire che l’Inter sia la squadra che sviluppa il gioco più intenso e convincente, che abbia gli attaccanti migliori e un problema sempre più evidente in difesa, soprattutto in porta. Resta favorita per lo scudetto, salvo complicazioni e troppi obiettivi".

