Paolo Condò , giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Como: "Non dimentichiamoci che è stato uno scontro diretto vista la posizione del Como: e quindi l'Inter ne ha vinto uno, finora era la pecca.

E come era giusto dire che con Chivu c'erano stati alcuni dettagli che nelle sconfitte avevano rovinato le belle prestazioni, stavolta sono andati a favore: nel primo tempo i gol di distanza erano almeno due, ma l'inizio del secondo era favorevole al Como. E' il gol di Thuram a chiudere un match che si stava riaprendo: questo insegna quanto si corre sul filo del rasoio, ci sono le sliding doors".