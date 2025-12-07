FC Inter 1908
Condò: “Non dimentichiamoci che Inter-Como era uno scontro diretto e quindi…”

Paolo Condò, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Como
Paolo Condò, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Como: "Non dimentichiamoci che è stato uno scontro diretto vista la posizione del Como: e quindi l'Inter ne ha vinto uno, finora era la pecca.

E come era giusto dire che con Chivu c'erano stati alcuni dettagli che nelle sconfitte avevano rovinato le belle prestazioni, stavolta sono andati a favore: nel primo tempo i gol di distanza erano almeno due, ma l'inizio del secondo era favorevole al Como. E' il gol di Thuram a chiudere un match che si stava riaprendo: questo insegna quanto si corre sul filo del rasoio, ci sono le sliding doors".

