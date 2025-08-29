FC Internazionale Milano Ultima Markets, broker di CFD pluripremiato, è stato nominato Partner Regionale Ufficiale di FC Internazionale Milano in Asia

Marco Macca Redattore 29 agosto 2025 (modifica il 29 agosto 2025 | 17:21)

Ultima Markets, broker di CFD pluripremiato, è stato nominato Partner Regionale Ufficiale di FC Internazionale Milano in Asia. Questa alleanza strategica unisce due leader del settore con valori globali condivisi, creando esperienze che uniscono la passione per il calcio alla valorizzazione delle conoscenze di trading.

Con una storia di successi che include 20 titoli nazionali, tre trofei della UEFA Champions League e lo storico triplete del 2010, FC Internazionale Milano incarna una mentalità vincente basata su eccellenza, disciplina e performance. Ultima Markets applica gli stessi principi al settore finanziario, supportando i trader attraverso infrastrutture intelligenti, analisi di mercato e supporto trasparente. Questa partnership riflette un impegno condiviso per l'innovazione e il coinvolgimento, offrendo iniziative ed esperienze che incontrano il favore di un pubblico globale in crescita. Pilastro fondamentale dell'espansione globale di Ultima Markets, la collaborazione non solo collega il marchio alla fan base mondiale dell'Inter, ma coinvolge anche una crescente comunità di trader uniti dalla passione per il gioco.

Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer, ha dichiarato: "Ultima Markets incarna uno spirito lungimirante e ambizioso che riflette i valori dell'Inter. Questa partnership rappresenta un passo importante per rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Asia, dove il nostro Club è uno dei più sostenuti, con una base di tifosi di oltre 295 milioni. Grazie a questo accordo, saremo in grado di coinvolgere i nostri tifosi attraverso iniziative innovative e dinamiche".

Gareth Derbyshire, Chief Strategy Officer di Ultima Markets, ha aggiunto: "Il calcio ispira milioni di persone con la sua dedizione, il lavoro di squadra e la precisione. Questi sono i valori che abbracciamo in Ultima Markets e che guidano il modo in cui supportiamo i trader ogni giorno. La nostra collaborazione con l'Inter va oltre la semplice esposizione del marchio, creando connessioni significative che avvicinano i tifosi sia al gioco che all'empowerment finanziario".