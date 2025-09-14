Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha commentato ai microfoni di DAZN quanto accaduto nel match con il Bologna. Questa la spiegazione sull'espulsione arrivata nel finale di gara: “Cosa è successo? Niente di che. C’è stato l’episodio del rigore, ho avuto da ridire col quarto uomo e per fortuna la giacca mi ha salvato”.

“Sicuramente ad Udine credo non ci sia, il polpaccio è molto pericoloso. Terracciano ha fatto un buon esordio a San Siro, sono molto contento, abbiamo Torriani che è molto bravo. L’importante è lavorare di squadra come stasera, poi anche nelle difficoltà è importante avere questo spirito giusto, un passettino alla volta”.