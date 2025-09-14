FC Inter 1908
Milan, Allegri: "Maignan out contro l'Udinese. Espulsione? Ho avuto da ridire…"

Le parole dell'allenatore rossonero a proposito del cartellino rosso ricevuto nel finale del match con il Bologna
Daniele Vitiello
Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha commentato ai microfoni di DAZN quanto accaduto nel match con il Bologna. Questa la spiegazione sull'espulsione arrivata nel finale di gara: “Cosa è successo? Niente di che. C’è stato l’episodio del rigore, ho avuto da ridire col quarto uomo e per fortuna la giacca mi ha salvato”.

Come sta Maignan?

“Sicuramente ad Udine credo non ci sia, il polpaccio è molto pericoloso. Terracciano ha fatto un buon esordio a San Siro, sono molto contento, abbiamo Torriani che è molto bravo. L’importante è lavorare di squadra come stasera, poi anche nelle difficoltà è importante avere questo spirito giusto, un passettino alla volta”.

