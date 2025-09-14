Le big sono scese tutte in campo in questo terzo turno di Serie A. In attesa di Como-Genoa di domani, la classifica si è già delineata per le questioni di vertice. Tancredi Palmeri, attraverso il suo profilo X, ha fatto un suo pronostico dopo gli impegni delle big che hanno già dato alcune indicazioni importanti:
"Mi sento di dire al 16 settembre che:
- il Napoli vince lo scudetto in scioltezza
- Juventus e Milan si giocano 2*/3* posto
- Roma e Inter si giocheranno il quarto posto Champions".
Questa, dunque, la previsione sulla stagione da parte del giornalista di Sportitalia alla luce di quanto accaduto fino a questo momento.
