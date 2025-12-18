Milan, Allegri: “Prendiamo gol in maniera troppo facile. L’arbitro stasera…”

"Abbiamo affrontato un Napoli forte, lo sapevamo. Potevamo comportarci meglio sui due gol. E stata una partita ben giocata da parte delle due squadre. Loro hanno fatto meglio la fase difensiva e hanno vinto meritatamente. L'arbitro ha arbitrato molto bene, è stato molto bravo anche il quarto uomo. Noi prendiamo gol in maniera un po' troppo facile, in questo dobbiamo migliorare. La sconfitta di stasera è un'opportunità di mettersi in piedi e andare avanti. Ci tenevamo ad andare in finale, ma ora pensiamo al campionato.