Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ai microfoni di Sport Mediaset ha parlato di quanto accaduto nel match perso 2-0 dai rossoneri contro il Napoli a Riyadh. Queste le sue considerazioni:
Milan, Allegri: “Prendiamo gol in maniera troppo facile. L’arbitro stasera…”
"Abbiamo affrontato un Napoli forte, lo sapevamo. Potevamo comportarci meglio sui due gol. E stata una partita ben giocata da parte delle due squadre. Loro hanno fatto meglio la fase difensiva e hanno vinto meritatamente. L'arbitro ha arbitrato molto bene, è stato molto bravo anche il quarto uomo. Noi prendiamo gol in maniera un po' troppo facile, in questo dobbiamo migliorare. La sconfitta di stasera è un'opportunità di mettersi in piedi e andare avanti. Ci tenevamo ad andare in finale, ma ora pensiamo al campionato.
Però non è che una partita debba stravolgere quello fatto in tre mesi di lavoro. Bisogna analizzare con lucidità e serenità. Solo la serenità può portarci a realizzare il nostro obiettivo che è entrare tra le prime quattro. Abbiamo perso due partite di coppa ma dobbiamo riprendere assolutamente il cammino e lavorare sugli errori che abbiamo fatto”.
