Grande tensione soprattutto nel finale di Napoli-Milan, prima semifinale della Supercoppa Italiana. La squadra di Antonio Conte vince 2-0 il match e approda in finale, ma fa rumore la mancata stretta di mano tra l'allenatore del Napoli e Massimiliano Allegri al termine del match.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Supercoppa, niente stretta di mano tra Conte e Allegri: cos’è successo in Napoli-Milan
ultimora
Supercoppa, niente stretta di mano tra Conte e Allegri: cos’è successo in Napoli-Milan
Grande tensione soprattutto nel finale di Napoli-Milan, prima semifinale della Supercoppa Italiana: cos'è successo tra Conte e Allegri
Come riportato da Mediaset, storie tese tra i due allenatori e in generale tra le due panchine durante tutto il match. Diversi fischi non graditi, alcune polemiche e non solo: ci sono stati diversi botta e risposta tra Allegri e Conte nel corso dei 90'. E, alla fine, i due non si sono neanche salutati. È così mancata la stretta di mano tra i due...
Tornando al risultato del campo, il Napoli vince 2-0 grazie ai gol di Neres e Hojlund e approda in finale: domani saprà se affronterà il Bologna o l'Inter di Cristian Chivu.
© RIPRODUZIONE RISERVATA