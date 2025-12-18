Le parole dell’allenatore rossonero a pochi minuti dal calcio d’inizio di Napoli-Milan semifinale di Supercoppa

Daniele Vitiello Redattore/inviato 18 dicembre - 19:39

Massimiliano Allegri è stato intervistato da SportMediaset nel pre partita di Napoli-Milan di Supercoppa Italiana. Queste le dichiarazioni del tecnico rossonero: “Modric e Bartesaghi out? Gioca Jashari che ha fatto molto bene in Coppa Italia. Bartesaghi ha un flessore che non stava benissimo l’altro giorno, Estupinan sta bene: avevamo bisogno di un po’ di nuove energie fisiche e mentali.

Il mercato del Milan è di recuperare in pieno i giocatori a disposizione. Gimenez ha sostenuto questo piccolo intervento, non ci sono stati ancora comunicati i tempi di recupero. Speriamo di arrivare in finale stasera, sarebbe un bell’obiettivo, altrimenti ci concentrermo sul campionato.

Simonelli ha annunciato Milan-Como a Perth? Non so ancora niente. Spero che sia un’apripista a quello che sarà il futuro del calcio italiano e spero che non sia solo un caso isolato. Altrimenti sarebbe un problema”.