Poco meno di un’ora al calcio d’inizio di Napoli-Milan. In campo a Riyadh le prime due semifinaliste della Supercoppa 2025/26, in attesa di Bologna-Inter di domani sera. Qui le formazioni ufficiali scelte da Cone e Allegri per l’incontro di stasera:
Supercoppa, le formazioni ufficiali di Napoli-Milan: novità per entrambi gli allenatori
Le scelte di Allegri e Conte per la prima delle due semifinali di Supercoppa italiana in programma a Riyadh
Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte.
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Pulisic.
