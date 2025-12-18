FC Inter 1908
In studio oggi a Sky Sport, il noto giornalista Alessandro Bonan ha parlato così verso Bologna-Inter di domani
In studio a Sky Sport, il noto giornalista Alessandro Bonan ha parlato così verso Bologna-Inter di domani.

“Italiano ha ragione a dire che l’Inter è cambiata, lo è. Soprattutto per un aspetto: rispetto a quella di Inzaghi, ora ci sono molti più giocatori coinvolti. L’intento di Chivu è dare spazio a più giocatori in un calcio leggermente diverso da quello proposto da Simone.

La squadra resta estremamente tecnica, per ma la più tecnica in Serie A. Per questo ha bisogno di impostare la partita dal punto di vista tecnico”, le parole di Bonan verso la semifinale di Supercoppa Italiana.

