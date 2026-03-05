Milan, Bartesaghi si allena sul campo. Crescono le quotazioni di Estupinan

Il Milan si è allenato in vista della partita di domenica contro i nerazzurri. In questo momento c'è ottimismo sul giocatore che però partirebbe dalla panchina se riuscisse ad ottenere la convocazione. Da titolare giocherebbe quindi Estupinan a sinistra: è quella l'ipotesi più accreditata.

Nel centro sportivo di Milanello è tornato anche Gabbia che è reduce dall'operazione, alla quale si è sottoposto a Londra, per ernia inguinale e resterà ai box per un mese almeno, non sarà quindi parte del derby.