Davide Bartesaghi oggi ha svolto lavoro personalizzato sul campo (non più in palestra). Domani altri test per poter capire se potrà mettersi a disposizione di Allegri per il derby contro l'Inter.
Milan, Bartesaghi si allena sul campo. Crescono le quotazioni di Estupinan
Il calciatore di Allegri sta tornando ad allenarsi per essere almeno a disposizione per la panchina nel derby
Il Milan si è allenato in vista della partita di domenica contro i nerazzurri. In questo momento c'è ottimismo sul giocatore che però partirebbe dalla panchina se riuscisse ad ottenere la convocazione. Da titolare giocherebbe quindi Estupinan a sinistra: è quella l'ipotesi più accreditata.
Nel centro sportivo di Milanello è tornato anche Gabbia che è reduce dall'operazione, alla quale si è sottoposto a Londra, per ernia inguinale e resterà ai box per un mese almeno, non sarà quindi parte del derby.
(Fonte: SS24)
