Milan, Bartesaghi si allena sul campo. Crescono le quotazioni di Estupinan

Milan, Bartesaghi si allena sul campo. Crescono le quotazioni di Estupinan - immagine 1
Il calciatore di Allegri sta tornando ad allenarsi per essere almeno a disposizione per la panchina nel derby
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Davide Bartesaghi oggi ha svolto lavoro personalizzato sul campo (non più in palestra). Domani altri test per poter capire se potrà mettersi a disposizione di Allegri per il derby contro l'Inter.

Milan, Bartesaghi si allena sul campo. Crescono le quotazioni di Estupinan- immagine 2

Il Milan si è allenato in vista della partita di domenica contro i nerazzurri. In questo momento c'è ottimismo sul giocatore che però partirebbe dalla panchina se riuscisse ad ottenere la convocazione. Da titolare giocherebbe quindi Estupinan a sinistra: è quella l'ipotesi più accreditata.

Nel centro sportivo di Milanello è tornato anche Gabbia che è reduce dall'operazione, alla quale si è sottoposto a Londra, per ernia inguinale e resterà ai box per un mese almeno, non sarà quindi parte del derby.

(Fonte: SS24)

