FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Milan, buone notizie: Bartesaghi di nuovo in gruppo, a disposizione per il derby

ultimora

Milan, buone notizie: Bartesaghi di nuovo in gruppo, a disposizione per il derby

Milan, buone notizie: Bartesaghi di nuovo in gruppo, a disposizione per il derby - immagine 1
Il difensore rossonero ha completamente recuperato dal risentimento al flessore destro ed è pronto per l'Inter
Fabio Alampi Redattore 

Buone notizie in casa Milan: Davide Bartesaghi ha completamente recuperato dal risentimento al flessore destro ed è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. Il difensore rossonero sarà così a disposizione di Massimiliano Allegri per il derby in programma domenica sera contro l'Inter: da valutare se il tecnico deciderà di schierarlo dal primo minuto o se gli preferirà Estupinan.

Leggi anche
Serie A, date e orari del turno di Pasqua: ecco quando si giocherà Inter-Roma e dove vederla
Palmeri: “Se pensate che Bastoni abbia ricevuto molti fischi, non avete idea di…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA