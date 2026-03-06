Il difensore rossonero ha completamente recuperato dal risentimento al flessore destro ed è pronto per l'Inter

Buone notizie in casa Milan: Davide Bartesaghi ha completamente recuperato dal risentimento al flessore destro ed è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. Il difensore rossonero sarà così a disposizione di Massimiliano Allegri per il derby in programma domenica sera contro l'Inter: da valutare se il tecnico deciderà di schierarlo dal primo minuto o se gli preferirà Estupinan.