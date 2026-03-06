La Lega Calcio ha ufficializzato date e orari del turno di Pasqua, trentunesima giornata del campionato di Serie A.
ultimora
Serie A, date e orari del turno di Pasqua: ecco quando si giocherà Inter-Roma e dove vederla
Il programma delle partite, che si disputeranno tra sabato 4 e lunedì 6 aprile, prevede la sfida tra Inter e Roma: nerazzurri e giallorossi scenderanno in campo domenica 5 a San Siro, con calcio di inizio fissato per le ore 20:45. La gara sarà visibile su DAZN.
Questo il comunicato della Lega, che spiega anche i criteri degli eventuali cambi di data:
Il turno di campionato si apre sabato alle 15.00 con Sassuolo-Cagliari in contemporanea a Lecce-Atalanta, che però verrebbe spostata alle 15.00 di lunedì nel caso in cui i bergamaschi non dovessero riuscire ad accede ai quarti fi finale di Champions League. Alle 18.00 è in programma Verona-Fiorentina, seguita in serata da Lazio-Parma.
La giornata di Pasqua comincia alle 15.00 con Cremonese-Bologna, che precede Pisa-Torino alle 18.00 e il primo big match di giornata, Inter-Roma alle 20.45.
Il programma di Pasquetta, invece, dipende dalla qualificazione dell’Atalanta ai quarti di Champions League dopo la doppia sfida contro il Bayern Monaco: se i bergamaschi non dovessero passare il turno, Udinese-Como si giocherebbe alle 12.30 con i ragazzi di Palladino impegnati alle 15.00 a Lecce. In caso contrario Udinese-Como si giocherebbe alle 15.00 e Lecce-Atalanta rimarrebbe programmata sabato pomeriggio.
Ultime due sfide tra le 18.00 e le 20.45: prima Juventus-Genoa e poi a seguire Napoli-Milan, per chiudere col botto la tre giorni di Pasqua.
Sabato 4 aprile, ore 15: Lecce-Atalanta * (DAZN)
Sabato 4 aprile, ore 15: Sassuolo-Cagliari (DAZN)
Sabato 4 aprile, ore 18: Verona-Fiornetina (DAZN)
Sabato 4 aprile, ore 20.45: Lazio-Parma (DAZN/SKY)
Domenica 5 aprile, ore 15: Cremonese-Bologna (DAZN)
Domenica 5 aprile, ore 18: Pisa-Torino (DAZN/SKY)
Domenica 5 aprile, ore 20.45: Inter-Roma ** (DAZN)
Lunedì 6 aprile, ore 15: Udinese-Como * (DAZN)
Lunedì 6 aprile, ore 18: Juventus-Genoa (DAZN/SKY)
Lunedì 6 aprile, ore 20.45: Napoli-Milan ** (DAZN)
* in caso di mancata qualificazione della Società Atalanta BC ai Quarti di Finale della UEFA Champions League, la gara Lecce-Atalanta si disputerà lunedì 6 aprile alle ore 15 e la gara Udinese-Como sarà anticipata alle ore 12.30 del medesimo giorno
** scelta ("pick") effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU LNPA n. 258 del 16 giugno 2025
© RIPRODUZIONE RISERVATA