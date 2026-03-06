La Lega Calcio ha ufficializzato il programma della trentunesima giornata di campionato, che si disputerà tra il 4 e il 6 aprile

Il programma delle partite, che si disputeranno tra sabato 4 e lunedì 6 aprile, prevede la sfida tra Inter e Roma: nerazzurri e giallorossi scenderanno in campo domenica 5 a San Siro, con calcio di inizio fissato per le ore 20:45. La gara sarà visibile su DAZN.