Durante Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato dell'atteggiamento di Lautaro durante Napoli-Inter
Durante Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato dell'atteggiamento di Lautaro durante Napoli-Inter:

 

"Lautaro si è mangiato due gol molto gravi e ci aspettiamo che Lautaro di stilettate a Milinkovic e non a Conte da centrocampo. Se tu fai due gol al primo tempo, lui se ne mangia due di cui uno enorme, poi ti puoi mettere davanti a Conte nudo a fare Mark Bresciano... Allora dico va bene: è una cosa da coatto e gli hai voluto ricordare quando ti ha detto che volevi fare il fenomeno, visto che hai fatto il fenomeno al Maradona. Ma se tu sbagli due gol abbassa le orecchie e gira al largo. Non ti mettere a fare il protagonista perché a 10 l'anno ti dice vai a fare il fenomeno da un'altra parte. Il tema è sempre quello, dipende cosa porti: porti gol bene, mentalità bene, porti borracce... la situazione peggiora".

