Si deve mettere a disposizione in tutti i momenti del gioco per la squadra. So che uscire dalla sua comfort zone non è facile, ma per me il suo lavoro è essenziale. Lui può essere un giocatore di un altro livello se capisce certe cose su cui stiamo lavorando tutti i giorni. Con questi giocatori che sono arrivati possiamo lavorare meglio per andare sulla strada che mi piace, per giocare con i due davanti, per esempio... Fare gol e non prenderli".