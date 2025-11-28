Milan, dopo il gol nel derby Pulisic in dubbio contro la Lazio

Contro la Lazio, Massimiliano Allegri potrebbe dover fare a meno di Christian Pulisic. Lo ha annunciato il tecnico rossonero nella conferenza di oggi.
Lo si valuterà tra venerdì e sabato ma la presenza in campo con lo statunitense al momento non è certa.
Sarà regolarmente a disposizione invece Saelemaekers che si sta allenando con il resto della squadra. Ancora non al meglio invece Athekame e Gimenez che sarà gradualmente reintrodotto in gruppo la prossima settimana.
