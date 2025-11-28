FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Milan, dopo il gol nel derby Pulisic in dubbio contro la Lazio

ultimora

Milan, dopo il gol nel derby Pulisic in dubbio contro la Lazio

Milan, dopo il gol nel derby Pulisic in dubbio contro la Lazio - immagine 1
Contro la Lazio, Massimiliano Allegri potrebbe dover fare a meno di Christian Pulisic. Lo ha annunciato il tecnico rossonero
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Contro la Lazio, Massimiliano Allegri potrebbe dover fare a meno di Christian Pulisic. Lo ha annunciato il tecnico rossonero nella conferenza di oggi.

Milan, dopo il gol nel derby Pulisic in dubbio contro la Lazio- immagine 2
Getty Images

Lo si valuterà tra venerdì e sabato ma la presenza in campo con lo statunitense al momento non è certa.

Milan, dopo il gol nel derby Pulisic in dubbio contro la Lazio- immagine 3

Sarà regolarmente a disposizione invece Saelemaekers che si sta allenando con il resto della squadra. Ancora non al meglio invece Athekame e Gimenez che sarà gradualmente reintrodotto in gruppo la prossima settimana.

Leggi anche
Criscitiello durissimo: “Ecco il vero problema di Chivu! A tecnici invertiti l’Inter...
Borghi: “Inter prestazione la fa sempre. Fattore mentale, forse nel gruppo di Chivu...

© RIPRODUZIONE RISERVATA