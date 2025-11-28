FC Inter 1908
A Cose Scomode su Aura Sport, Michele Criscitiello ha parlato così del ko dell’Inter nel derby contro il Milan
A Cose Scomode su Aura Sport, Michele Criscitiello ha parlato così del ko dell’Inter nel derby contro il Milan.

“Il titolo da fare non è ‘A portieri invertiti sul derby’. Il titolo da fare è ‘ad allenatori invertiti avrebbe vinto l’Inter’. Perché l’ho detto tante volte e sono stato accusato di essere anti-Chivu...

Ho aspettato il derby: ha perso giocando bene, come con Juve e Napoli. Se sei bello ma non balli… Chivu ha dei problemi, quale in particolare? La sua inesperienza”, ha detto.

