Milan, Fonseca: “Sui rigori ormai è un circo. Fuori Leao e Pulisic perché…”

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ai microfoni di DAZN ha analizzato quanto accaduto nel match perso contro la Fiorentina stasera. Queste le sue parole: "Il rigore per la Fiorentina? Io che amo il calcio non voglio contribuire a questo circo. Non solo oggi, ma anche contro altre squadre si danno rigori per minime cose e il calcio non è questo. Mancano alternative ai titolari? Abbiamo fatto bene finora con questa struttura.