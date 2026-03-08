Si preannuncia una serata complicata per Alessandro Bastoni dal punto di vista ambientale.
Milan-Inter, la Curva rossonera prende di mira Bastoni: cori e insulti per il nerazzurro
Si preannuncia una serata complicata per Alessandro Bastoni dal punto di vista ambientale: la Curva rossonera lo prende di mira
Il difensore dell’Inter è atteso dallo stesso trattamento ricevuto già a Lecce e Como nelle ultime due trasferte nerazzurre, con fischi che hanno accompagnato ogni sua giocata dal primo all’ultimo minuto.
Stavolta però l’attenzione nei suoi confronti è cominciata già prima dell’incontro: dal secondo anello blu, settore che ospita il tifo organizzato rossonero, è arrivato anche un coro di insulto rivolto a Bastoni, beccato durante la fase di riscaldamento delle due squadre. Dovrà essere bravo il ragazzo a gestire la situazione e dovranno aiutarlo compagni e allenatore: non sarà di certo una serata facile.
