Il difensore dell’Inter è atteso dallo stesso trattamento ricevuto già a Lecce e Como nelle ultime due trasferte nerazzurre, con fischi che hanno accompagnato ogni sua giocata dal primo all’ultimo minuto.

Stavolta però l’attenzione nei suoi confronti è cominciata già prima dell’incontro: dal secondo anello blu, settore che ospita il tifo organizzato rossonero, è arrivato anche un coro di insulto rivolto a Bastoni, beccato durante la fase di riscaldamento delle due squadre. Dovrà essere bravo il ragazzo a gestire la situazione e dovranno aiutarlo compagni e allenatore: non sarà di certo una serata facile.