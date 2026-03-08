Intervenuto negli studi di DAZN, Bobo Vieri, ex calciatore, ha parlato così prima del derby tra Inter e Milan

Marco Astori Redattore 8 marzo 2026 (modifica il 8 marzo 2026 | 20:38)

Intervenuto negli studi di DAZN, Bobo Vieri, ex calciatore, ha parlato così prima del derby tra Inter e Milan: "La partita è straimportante: se il Milan vince riapre il campionato perché poi qualche punto l'Inter può perderla, se perde o pareggia diventa difficile. Il derby è la partita più importante per i milanesi: facevi campo-casa, nessuno usciva in quella settimana.

Se poi dopo perdi ti danno la colpa: ti alleni alla grande, l'allenatore meno parla e meno è, tutti vogliono giocarla. La settimana è lentissima, il sabato vai in ritiro e un'ora sembrano tre giorni, non passa mai. In settimana sei tranquillo, il giorno della partita i battiti aumentano: quando sei lì è una sensazione bellissima, è uno spettacolo. Uno vuole giocare a calcio per queste partite qua, ti vede tutto il mondo. Pio? Se vuoi sfruttarlo, devi crossare: allora lo metti nelle condizioni di fare molto bene.

Se crossi poco, lo vedi di meno: è migliorato tantissimo ma deve ancora crescere nel legare. Se l'Inter riesce a crossare, ha un grande vantaggio perché è difficile fermarlo in area. Può far gol ed essere decisivo, ma non gli chiedo di prendersi la squadra: ha solo 20 anni, solo Ronaldo a quell'età ha avuto quell'impatto e ha fatto la differenza. Non si sottolineano i meriti all'Inter? Quando mancano i giocatori ad altre squadre scenate e sembra che non si possa giocare, quando mancano all'Inter niente. Come mai?".