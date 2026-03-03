FC Inter 1908
Milan-Inter, Gabbia operato oggi: salta il derby, i tempi di recupero

Il difensore rossonero non sarà della partita in occasione della sfida di domenica sera: rientro in campo fissato ad aprile
Alessandro De Felice
Il Milan non avrà a disposizione Matteo Gabbia domenica sera in occasione del derby della Madonnina, in programma alle 20:45 a San Siro e match valido per la ventottesima giornata di Serie A.

Il difensore rossonero ha avuto un consulto con i professori Ernest Schilders e Rowena Johnson presso la Mayo Clinic Healthcare di Londra.

Secondo quanto filtra dal club rossonero, si è deciso di intervenire chirurgicamente per risolvere un problema di ernia inguinale.

L’operazione, eseguita dallo stesso Schilders alla presenza del dottor Mazzoni, è perfettamente riuscita. Matteo sta bene e già domani farà rientro in Italia per iniziare la fisioterapia. Il tempo di recupero è di circa un mese.

