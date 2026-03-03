Juve, c'è un problema con Di Gregorio e Perin?

"La Juve ha due buoni portieri, probabilmente è un periodo particolare in cui non giocano con la dovuta sicurezza. Per me l'alternanza non fa bene. Non li sto allenando e non so chi scegliere, però serve una scelta definitiva. E' fondamentale per un portiere sapere chi è il titolare. In porta non serve concorrenza. Se entro in campo col fatto che se sbaglio mi cambiano, io non gioco tranquillo. Per me non è un problema di preparazione ma di stato mentale".