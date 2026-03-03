Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Michelangelo Rampulla ha affrontato diversi argomenti partendo dal clamoroso stato di forma di Dimarco. "E' un giocatore forte, che migliora in maniera esponenziale di anno in anno".
Rampulla: “Var? Sarei per l’abolizione. Dimarco forte. Di Gregorio? Il gol contro l’Inter…”
Juve, c'è un problema con Di Gregorio e Perin?—
"La Juve ha due buoni portieri, probabilmente è un periodo particolare in cui non giocano con la dovuta sicurezza. Per me l'alternanza non fa bene. Non li sto allenando e non so chi scegliere, però serve una scelta definitiva. E' fondamentale per un portiere sapere chi è il titolare. In porta non serve concorrenza. Se entro in campo col fatto che se sbaglio mi cambiano, io non gioco tranquillo. Per me non è un problema di preparazione ma di stato mentale".
Di Gregorio non è tranquillo però, lo dicono gli ultimi gol presi:—
"Il gol contro l'Inter lo dice. Ci sono momenti in cui un portiere entra in campo e spera che non gli tirino in porta perché ha timore e non si sente a posto mentalmente. E' un problema mentale, di fiducia".
VAR a chiamata, che ne pensa?—
"Io sarei per l'abolizione, se deve sbagliare uno, che sbagli quello in campo e non quello fuori (ride, ndr)".
