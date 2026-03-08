Stefano Borghi, giornalista, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha analizzato così il derby tra Inter e Milan di stasera: "Già a partire dalle parole di Leao dopo la Cremonese ho capito che il Milan questo derby ce l'ha dentro.
Sarebbe una certificazione della partecipazione in Champions vincere questa partita e lo scudetto può rimanere un incredibile sogno. Non so se una vittoria nel derby possa riaprire un campionato che a me sembra indirizzato, ma sarebbe un grande premio che il Milan vuole sicuramente prendersi".
