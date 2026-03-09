«Prova a tirare indietro il braccio ma verso il pallone. L'arbitro sembra impallato dal giocatore e non può vedere. Dati così quest'anno ne abbiamo visti. Il braccio è netto, staccato. Qui ci siamo battuti per questo. Se cambi il modo di decidere devi fare una comunicazione ufficiale. Se finora hai fatto in un determinato modo e ora cambi devi dirlo... Se è un cambiamento, è un cambiamento drastico. Strano in un campionato che le cose cambino in corsa: fanno come gli pare. Se è così serve un minimo di comunicazione. Se questa valutazione viene confermata e considerata giusta e da adesso questi rigori non li danno più a noi sta bene. Tendenzialmente questi rigori venivano dati finora», ha detto ancora.