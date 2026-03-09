FC Inter 1908
fcinter1908 ultimora Caressa: “Rigore Ricci? Fallo di mano è netto e finora rigori così sono stati dati. Se decidono…”

Caressa: “Rigore Ricci? Fallo di mano è netto e finora rigori così sono stati dati. Se decidono…”

Caressa: “Rigore Ricci? Fallo di mano è netto e finora rigori così sono stati dati. Se decidono…” - immagine 1
Il giornalista ha esaminato l'episodio di Milan-Inter per il quale la squadra nerazzurra si è lamentata nel finale di partita
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Fabio Caressa, durante il programma Il Club, ha commentato il derby di Milano a partire dall'episodio reclamato dall'Inter nel finale di partita con Ricci che sembrava aver toccato in area la palla di mano. «Il fallo di mano è netto, bisogna decidere se è punibile o meno», ha sottolineato Caressa.

Caressa: “Rigore Ricci? Fallo di mano è netto e finora rigori così sono stati dati. Se decidono…”- immagine 2
Getty Images

«Prova a tirare indietro il braccio ma verso il pallone. L'arbitro sembra impallato dal giocatore e non può vedere. Dati così quest'anno ne abbiamo visti. Il braccio è netto, staccato. Qui ci siamo battuti per questo. Se cambi il modo di decidere devi fare una comunicazione ufficiale. Se finora hai fatto in un determinato modo e ora cambi devi dirlo... Se è un cambiamento, è un cambiamento drastico. Strano in un campionato che le cose cambino in corsa: fanno come gli pare. Se è così serve un minimo di comunicazione. Se questa valutazione viene confermata e considerata giusta e da adesso questi rigori non li danno più a noi sta bene. Tendenzialmente questi rigori venivano dati finora», ha detto ancora.

(Fonte: Skysport)

