Il derby di Milan tra il Milan di Max Allegri e l'Inter di Cristian Chivu si avvicina: mancano solo tre giorni al grande evento.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Milan-Inter, San Siro sarà sold-out! Record d’incasso in A per i rossoneri, la cifra
ultimora
Milan-Inter, San Siro sarà sold-out! Record d’incasso in A per i rossoneri, la cifra
Il derby di Milan tra il Milan di Max Allegri e l'Inter di Cristian Chivu si avvicina: mancano solo tre giorni al grande evento
E San Siro, per l'occasione, sarà tutto esaurito, con la gara che farà registrare il suo record d’incasso per quanto riguarda una partita casalinga in Serie A per i rossoneri, superando i quasi 5,9 milioni di euro di un Milan-Inter di marzo 2019. Lo spiega Calcio e Finanza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA