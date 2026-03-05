FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Milan-Inter, San Siro sarà sold-out! Record d’incasso in A per i rossoneri, la cifra

ultimora

Milan-Inter, San Siro sarà sold-out! Record d’incasso in A per i rossoneri, la cifra

Milan-Inter, San Siro sarà sold-out! Record d’incasso in A per i rossoneri, la cifra - immagine 1
Il derby di Milan tra il Milan di Max Allegri e l'Inter di Cristian Chivu si avvicina: mancano solo tre giorni al grande evento
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Il derby di Milan tra il Milan di Max Allegri e l'Inter di Cristian Chivu si avvicina: mancano solo tre giorni al grande evento.

Milan-Inter, San Siro sarà sold-out! Record d’incasso in A per i rossoneri, la cifra- immagine 2
Getty Images

E San Siro, per l'occasione, sarà tutto esaurito, con la gara che farà registrare il suo record d’incasso per quanto riguarda una partita casalinga in Serie A per i rossoneri, superando i quasi 5,9 milioni di euro di un Milan-Inter di marzo 2019. Lo spiega Calcio e Finanza.

Leggi anche
Sky – Inter, formazione per il derby già decisa per 10/11: Chivu ha questo dubbio
Gazzetta – Derby, chi tifavano i giocatori da piccoli? Un interista è stato ultrà del Milan…

© RIPRODUZIONE RISERVATA