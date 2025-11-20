Inter-Milan: giorno e ora della conferenza stampa di Chivu

Torna il campionato e torna anchel'Inter e con lei la tradizionale vigilia con la conferenza stampa dell'allenatore. La prima partita che segue la pausa per le Nazionali è il derby di Milano. Chivu si confronterà così con i giornalisti il giorno prima rispetto alla sfida contro la formazione di Allegri.
L'allenatore nerazzurro riceverà alla Pinetina i giornalisti per la presentazione della gara contro i rossoneri
L'Inter ha reso note data e orario della conferenza stampa che si terrà ad Appiano Gentile. "Dopo la sosta del Campionato per gli impegni delle Nazionali, torna la Serie A: l'Inter scenderà in campo domenica 23 novembre alle 20:45 al Mezza per la dodicesima giornata di campionato", si legge nella nota del club nerazzurro pubblicata sul sito ufficiale.
"Alla vigilia della sfida si terrà la conferenza stampa di Cristian Chivu al BPER Training Centre di Appiano Gentile: il tecnico nerazzurro risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle 14. La conferenza sarà trasmessa in diretta su Inter TV e sui canali digitali ufficiali del Club", conclude il comunicato.
(Fonte: inter.it)
