De Grandis: “Per come la vedo io Bisseck non è bravo centrale. E Acerbi sta soffrendo per…”

Stefano De Grandis, giornalista, ha parlato così del dubbio sul difensore centrale in casa Inter per il derby contro il Milan
Marco Astori
Intervenuto negli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis, giornalista, ha parlato così del dubbio sul difensore centrale in casa Inter per il derby contro il Milan di domenica sera:"Per come la vedo io, Bisseck non è un bravo centrale.

E' più veloce di Acerbi ma fatica nella costruzione del gioco. Magari lo mette per la velocità, ma lui è veramente un marcatore ed è molto meno bravo nella costruzione. De Vrij ormai è il terzo, Acerbi credo stia soffrendo per il minore spazio".

