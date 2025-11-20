Intervenuto negli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis, giornalista, ha parlato così del dubbio sul difensore centrale in casa Inter per il derby contro il Milan di domenica sera:"Per come la vedo io, Bisseck non è un bravo centrale.
E' più veloce di Acerbi ma fatica nella costruzione del gioco. Magari lo mette per la velocità, ma lui è veramente un marcatore ed è molto meno bravo nella costruzione. De Vrij ormai è il terzo, Acerbi credo stia soffrendo per il minore spazio".
