"Era stato richiamato tante volte da tutta la panchina, Allegri e i suoi collaboratori volevano più energia. Leao si è lamentato tanto di non aver giocato tanti palloni, questo ha fatto sì che si alzasse il suo nervosismo. Al 67' Allegri ha deciso di toglierlo. Quando è uscito ha spiegato al suo allenatore di non aver ricevuto palla in un'occasione in particolare, poi se l'è presa anche con il mister. E' uscito prendendo a calci la ghiacciera e una bottiglia d'acqua".