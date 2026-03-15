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DAZN – Milan, Leao richiamato tante volte: quando è uscito se l’è presa con…

DAZN – Milan, Leao richiamato tante volte: quando è uscito se l’è presa con… - immagine 1
Il racconto di quanto accaduto stasera al momento della sostituzione di Rafa Leao
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Animi accesi nel secondo tempo in casa Milan stasera. In particolare Rafa Leao, sostituito da Allegri, è uscito visibilmente nervoso. Con chi ce l'aveva? Il bordocampista di DAZN ha ricostruito quanto accaduto:

Lazio Milan Allegri

"Era stato richiamato tante volte da tutta la panchina, Allegri e i suoi collaboratori volevano più energia. Leao si è lamentato tanto di non aver giocato tanti palloni, questo ha fatto sì che si alzasse il suo nervosismo. Al 67' Allegri ha deciso di toglierlo. Quando è uscito ha spiegato al suo allenatore di non aver ricevuto palla in un'occasione in particolare, poi se l'è presa anche con il mister. E' uscito prendendo a calci la ghiacciera e una bottiglia d'acqua".

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