Negli studi di Sky Sport si torna a parlare del rigore non concesso all'Inter dopo il contatto tra Frattesi e Scalvini. Comincia Fabio Caressa: "Pochi dubbi, Frattesi arriva prima e c'è il contatto. Cambiare metro di giudizio crea confusione. A questo si aggiungono i commenti degli ex arbitri, che indirizzano la linea e aumentano la confusione".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Di Canio: “AIA non si può inventare niente, rigore su Frattesi 10 volte su 10”. E Bergomi incalza
ultimora
Di Canio: “AIA non si può inventare niente, rigore su Frattesi 10 volte su 10”. E Bergomi incalza
Negli studi di Sky Sport si torna a parlare del contatto tra il centrocampista dell'Inter e Scalvini non punito dall'arbitro Manganiello
Paolo Di Canio non ha alcun dubbio: "L'AIA non si può inventare niente, su Frattesi è rigore 10 volte su 10. Se togli le linee dell'area di rigore, danno fallo 10 volte su 10. Scalvini sta calciando di piatto, non può fermare l'inerzia e prende il collo del piede di Frattesi. Basta, è fallo. Scalvini prende il piede di Frattesi, è rigore. Qui non c'entra il metro di giudizio: qui è fallo".
Gli fa eco Belle Bergomi: "Questo non lo possiamo classificare come "rigorino". Quelli che commentano, due anni fa hanno detto una cosa e oggi ne dicono un'altra. Senza fare nomi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA