Negli studi di Sky Sport si torna a parlare del rigore non concesso all'Inter dopo il contatto tra Frattesi e Scalvini . Comincia Fabio Caressa: "Pochi dubbi, Frattesi arriva prima e c'è il contatto. Cambiare metro di giudizio crea confusione. A questo si aggiungono i commenti degli ex arbitri, che indirizzano la linea e aumentano la confusione".

Paolo Di Canio non ha alcun dubbio: "L'AIA non si può inventare niente, su Frattesi è rigore 10 volte su 10. Se togli le linee dell'area di rigore, danno fallo 10 volte su 10. Scalvini sta calciando di piatto, non può fermare l'inerzia e prende il collo del piede di Frattesi. Basta, è fallo. Scalvini prende il piede di Frattesi, è rigore. Qui non c'entra il metro di giudizio: qui è fallo".