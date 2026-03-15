Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, dagli studi di Sky Sport ha commentato la sconfitta rimediata dai rossoneri sul campo della Lazio che li ha portati a -8 dall'Inter capolista: "Discorso scudetto chiuso? 8 punti a 9 dalla fine sono tanti, fossi nel Milan comincerei a pensare a quelli che sono dietro. Una grande occasione persa per vedere come avrebbe reagito l'Inter ".