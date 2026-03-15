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fcinter1908 ultimora Costacurta: “Discorso scudetto chiuso? 8 punti a 9 dalla fine sono tanti. Fossi nel Milan…”

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Costacurta: “Discorso scudetto chiuso? 8 punti a 9 dalla fine sono tanti. Fossi nel Milan…”

Costacurta: “Discorso scudetto chiuso? 8 punti a 9 dalla fine sono tanti. Fossi nel Milan…” - immagine 1
L'ex difensore rossonero ha commentato la sconfitta rimediata dalla formazione di Allegri sul campo della Lazio
Fabio Alampi Redattore 

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, dagli studi di Sky Sport ha commentato la sconfitta rimediata dai rossoneri sul campo della Lazio che li ha portati a -8 dall'Inter capolista: "Discorso scudetto chiuso? 8 punti a 9 dalla fine sono tanti, fossi nel Milan comincerei a pensare a quelli che sono dietro. Una grande occasione persa per vedere come avrebbe reagito l'Inter ".

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